Вилкова и Любимов объяснили, почему отказались от секса

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим (он видел что-то свое, я свою девичью сказку) раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», – рассказала Екатерина в интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime Tv.