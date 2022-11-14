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58 минут назад

Екатерина Вилкова и Илья Любимов объяснили, почему на год отказались от секса

Passion.ruиещё 1

Актриса Екатерина Вилкова 11 лет счастлива в браке со своим коллегой Ильей Любимовым. В недавнем интервью девушка призналась, что у них с избранником не было интимной близости до свадьбы.

Вилкова и Любимов объяснили, почему отказались от секса
Фото: Passion.ruPassion.ru

Знаменитость отметила, что таким образом они хотели проверить свои отношения на прочность. Мужчина сам предложил воздержаться от секса. Он является глубоко верующим человеком, имеет богословское образование, а в свободное от съемок время служит пономарем в церкви.

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим (он видел что-то свое, я свою девичью сказку) раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», – рассказала Екатерина в интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime Tv.

Молодые люди только укрепились во мнении, что действительно хотят быть вместе. Вилкова говорит, что воздержание для нее было не таким уж и критичным.

«Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда… Можно назвать какой-то жертвой, это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», – поделилась артистка.

1 мая 2011 года пара обвенчалась в храме священномученика Антипы. Звезда признается, что очень счастлива в браке. У супругов есть двое детей – сын Петр и дочь Павла.

Звёзды,Интимная жизнь,Лаура Джугелия,Илья Любимов,Екатерина Вилкова,
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