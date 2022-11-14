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1 час назад

Актриса Сюзана Виейра рассказала про пластические операции

runews24.ru

Виейра снялась в бразильских сериалах «Жестокий ангел», «Секрет тропиканки» и других.

Актриса Сюзана Виейра рассказала про пластические операции
Фото: Кадр из сериала "Секрет тропиканки"Кадр из сериала "Секрет тропиканки"

Актриса хвастается в социальных сетях хорошей формой и неувядающей красотой. Звезда сериалов признается: она несколько раз обращалась за помощью к хирургам.

«Я сделал пластическую операцию, когда мне было 50 лет, потому что мне посоветовали», - рассказала Карас.

Вторую пластику она сделала в 70 лет. Также Сюзана сделала блефропластику – убрала лишнюю кожу с век. При этом актриса негативно относится к косметологам, она ухаживает за собой в домашних условиях. Виейра отметила, что ей не нравятся уколы в лицо.

Артиста поделилась секретом красоты – она использует много крема и умывается детским мылом.

Звёзды,Сюзана Виейра,
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