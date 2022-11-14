Актриса Сюзана Виейра рассказала про пластические операции

Виейра снялась в бразильских сериалах «Жестокий ангел», «Секрет тропиканки» и других.
Актриса хвастается в социальных сетях хорошей формой и неувядающей красотой. Звезда сериалов признается: она несколько раз обращалась за помощью к хирургам.
«Я сделал пластическую операцию, когда мне было 50 лет, потому что мне посоветовали», - рассказала Карас.
Вторую пластику она сделала в 70 лет. Также Сюзана сделала блефропластику – убрала лишнюю кожу с век. При этом актриса негативно относится к косметологам, она ухаживает за собой в домашних условиях. Виейра отметила, что ей не нравятся уколы в лицо.
Артиста поделилась секретом красоты – она использует много крема и умывается детским мылом.