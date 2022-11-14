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1 час назад

Певица Люся Чеботина рассказала о своем пути к успеху

ProOren

Исполнительница хита «Солнца Монако» Люся Чеботина рассказала, как ей удалось добиться успеха в шоу-бизнесе.

Певица Люся Чеботина рассказала о своем пути к успеху
Фото: ProOrenProOren

Певица занимает первые места крупных музыкальных чартов. Она исполняет популярную музыку на разных языках, большинство песен пишет сама. Люся Чеботина музыкой увлекается с самого детства. Она выступала в музыкальных шоу, таких как «Главная сцена» и «Голос».

Один из них - песня «Солнце Монако», она набрала 170 миллионов просмотров на YouTube. Люся призналась, что клип сняли всего за сутки.

«Во время отдыха мы приняли решение снимать клип, не дожидаясь возвращения в Москву. Клип мы сняли за один день. Смонтировали его за 2-3 дня и сразу же выпустили. Нам казалось, что чем быстрее мы это сделаем, тем будет больше просмотров на YouTube», - вспоминает певица.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала песню на английском языке «June Song». Через знакомых музыкантов Люся Чеботина узнала, что политик хотела бы поработать с певицей.

«Я отнеслась к этому предложению очень ответственно, ведь Мария свободно говорит и пишет на английском. Для меня было важно спеть не только красиво, но и правильно, чтобы Марии нравилось само звучание, потому что я, как автор, думаю, что она изначально уже понимала, как это должно звучать», - вспоминает Люся.

Певица отметила, что у нее совпали вкусы и взгляды с Марией Захаровой. Представитель МИД пришла уже с готовым сценарием, работать с ней было легко и приятно.

Люся Чеботина отметила, что хотела бы поработать еще с политиком. Она надеется. Что следующая песня Захаровой будет на русском языке.

«Я познакомилась с ее творчеством поглубже и посмотрела, что она писала для других артистов, и это абсолютно достойный материал. Сейчас мы поддерживаем общение и периодически выходим друг с другом на связь», - рассказала Люся.

Своими любимыми песнями артистка считает три композиции. Это «8», «Плакал Голливуд» и «Триггер». Есть и другие хорошие песни, но Люся уже столько раз их исполняла, что стала равнодушна ним.

Звёзды,Мария Захарова,МИД России,
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