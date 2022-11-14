Неузнаваемая Ольга Дроздова появилась в церкви с младенцем

Актриса Ольга Дроздова появилась в церкви с младенцем на руках. Фото звезды опубликовал ее муж Дмитрий Певцов.
Дроздова давно оставила кинематограф и почти не выходила в свет, из-за чего поклонники артистки заподозрили неладное. Однако на днях Певцов порадовал фанатов актрисы свежим кадром.
На фото Дроздова в церкви с младенцем на руках. На ее лице нет косметики, а волосы убраны в капюшон.
"С некоторых пор у нас появилась еще одна радость — наши выпускники и студенты начали… сами становиться родителями. А мы — крестными родителями их деток. Вот это уже другая и еще более (извините за тавтологию) радостная радость! Вот вам и педагогика",
– подписал публикацию Певцов.
Вместе с мужем Дроздова уже 10 лет преподает актерское мастерство в Институте современного искусства в Москве.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда "Клона" опубликовала откровенное фото.