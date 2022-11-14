Доминик Джокер с женой решились на ЭКО

Певец Доминик Джокер (настоящее имя - Александр Бреславский) и его супруга Екатерина решили прибегнуть к процедуре ЭКО. Об этом они рассказали в эфире программы "Звезды сошлись".
"Самостоятельно не получается забеременеть, обратились к репродуктологу, с которым мы сейчас работаем над ЭКО. У нас уже есть эмбрион", - поделилась супруга Бреславского.
Как объяснила жена артиста, ЭКО позволит избежать патологий и даст больше вероятности выносить и родить здорового ребенка. По словам супругов, мать Екатерины работает в перинатальном центре и подтолкнула к принятию такого решения.