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2 часа назад

Доминик Джокер с женой решились на ЭКО

Газета.Ru

Певец Доминик Джокер (настоящее имя - Александр Бреславский) и его супруга Екатерина решили прибегнуть к процедуре ЭКО. Об этом они рассказали в эфире программы "Звезды сошлись".

Доминик Джокер с женой решились на ЭКО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Самостоятельно не получается забеременеть, обратились к репродуктологу, с которым мы сейчас работаем над ЭКО. У нас уже есть эмбрион", - поделилась супруга Бреславского.

Как объяснила жена артиста, ЭКО позволит избежать патологий и даст больше вероятности выносить и родить здорового ребенка. По словам супругов, мать Екатерины работает в перинатальном центре и подтолкнула к принятию такого решения.

Звёзды,Александр Бреславский,Доминик Джокер,
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