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1 час назад

Рианна мечтает стать многодетной матерью

Inc-News

Всего полгода назад знаменитость родила первенца.

Рианна мечтает стать многодетной матерью
Фото: Inc-NewsInc-News

Известная певица Рианна спустя полгода после рождения первенца заявила, что они с ее партнером, рэпером A$AP Rocky не собираются останавливаться на достигнутом.

По сообщениям инсайдеров, после многочисленных неудач на личном фронте исполнительница по-настоящему влюблена и теперь горит желанием построить настоящую семью.

Рианна в узком кругу признавалась, что один ребенок для двух влюбленных друг в друга людей – это преступно мало.

«Она мечтает о большой семьей, о трех или четырех детях, и A$AP Rocky ее полностью в этом поддерживает, что еще больше стимулирует Рианну на расширение состава их семьи», - пишут инсайдеры.

Звёзды,Рианна,
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