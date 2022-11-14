Рианна мечтает стать многодетной матерью

Всего полгода назад знаменитость родила первенца.
Известная певица Рианна спустя полгода после рождения первенца заявила, что они с ее партнером, рэпером A$AP Rocky не собираются останавливаться на достигнутом.
По сообщениям инсайдеров, после многочисленных неудач на личном фронте исполнительница по-настоящему влюблена и теперь горит желанием построить настоящую семью.
Рианна в узком кругу признавалась, что один ребенок для двух влюбленных друг в друга людей – это преступно мало.
«Она мечтает о большой семьей, о трех или четырех детях, и A$AP Rocky ее полностью в этом поддерживает, что еще больше стимулирует Рианну на расширение состава их семьи», - пишут инсайдеры.