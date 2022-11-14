Доминик Джокер с супругой решились на ЭКО

Певец Доминик Джокер и его жена Екатерина решились на процедуру ЭКО. Об этом супруги рассказали в эфире шоу "Звезды сошлись".
"Самостоятельно не получается забеременеть, обратились к репродуктологу, с которым мы сейчас работаем над ЭКО. У нас уже есть эмбрион",
– рассказала Екатерина.
По ее словам, ЭКО позволит избежать патологий и даст больше вероятности выносить и родить здорового малыша.
Как отметила пара, мать Екатерины работает в перинатальном центре, и именно она подтолкнула супругов к принятию этого решения.
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