Оксана Самойлова показала платье для второй свадьбы

Свадебное платье для повторного бракосочетания с рэпером Джиганом показала блогерша Оксана Самойлова. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: соцсети соцсети

Звезда собирается второй раз выйти замуж в платье в пол с длинным шлейфом и без рукавов. Образ Самойлова дополнит кружевной фатой. «Настоящее платье принцессы», — заявила блогерша.

Мослента