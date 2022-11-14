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29 минут назад

Дилара призналась, что жалеет о разрыве с Моргенштерном*

Super.ru

Расставание рэпера Моргенштерна* и блогера Дилары Зинатуллиной до сих пор вызывает сомнения у поклонников. Девушку не раз замечали на концертах бывшего мужа, а однажды пару и вовсе застукали на свидании. Ну и сам Алишер* создал репутацию любителя хайпануть на чем только можно. Поэтому поклонники подозревают, что размолвка — лишь очередной повод привлечь внимание.

Дилара призналась, что жалеет о разрыве с Моргенштерном*
Фото: Super.ruSuper.ru

Дилара тем не менее посчитала нужным в очередной раз расставить все точки над i и подтвердила, что общение пары не прекращалось.

«Мы все еще общаемся, всегда общались и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор», — ответила блогер любопытному подписчику в Инстаграме (запрещен в РФ). По словам Дилары, она до сих пор тепло относится к бывшему и признается, что Алишер* для нее все еще «один из самых дорогих людей в мире».

«Хотела бы я, чтобы все сложилось иначе? Да. Но пока сложилось, как сложилось», — написала девушка.

Ну а как будут развиваться события дальше, блогер не знает: «Я понятия не имею, что происходит все это время и куда мы движемся — так же, как и вы».

Сейчас и Дилара, и Моргенштерн* находятся в Дубае. Едва ли это случайность. Кто знает, может, восточный антураж поможет чувствам вспыхнуть с новой силой. Ну а мы всегда готовы порадоваться реюниону звездной пары.

* Признан иноагентом.

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