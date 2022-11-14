Дилара призналась, что жалеет о разрыве с Моргенштерном*

«Мы все еще общаемся, всегда общались и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор», — ответила блогер любопытному подписчику в Инстаграме (запрещен в РФ). По словам Дилары, она до сих пор тепло относится к бывшему и признается, что Алишер* для нее все еще «один из самых дорогих людей в мире».