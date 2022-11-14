Водонаева похвасталась огромной грудью, полностью обнажившись

Знаменитость показала свою роскошную фигуру.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Алена Водонаева является обладательницей пышных форм. Поэтому знаменитость часто делится с поклонниками откровенными фотографиями.
Вот и сейчас Водонаева не стала делать исключение. Она попросила своих подписчиков отравлять любую дату, чтобы показывать себя в этот день.
Один из поклонников попросил поделиться снимком, сделанным 16 января 2018 года. И тогда Алена показала себя полностью голой. Ее тело прикрывала лишь прозрачная черная накидка.
Фолловеры Водонаевой не перестают восхищаться ее роскошной фигурой. Особое внимание они обратили на глубокий вырез накидки на ноге и эффектную грудь знаменитости.