Водонаева похвасталась огромной грудью, полностью обнажившись

Знаменитость показала свою роскошную фигуру.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Алена Водонаева является обладательницей пышных форм. Поэтому знаменитость часто делится с поклонниками откровенными фотографиями.

Вот и сейчас Водонаева не стала делать исключение. Она попросила своих подписчиков отравлять любую дату, чтобы показывать себя в этот день.

Один из поклонников попросил поделиться снимком, сделанным 16 января 2018 года. И тогда Алена показала себя полностью голой. Ее тело прикрывала лишь прозрачная черная накидка.

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