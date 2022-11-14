Екатерина Вилкова рассказала о своем райдере

У каждого из артистов существует собственный райдер с требованиями, которые должны выполняться. Многие из звезд на гастролях требуют различные изыски, но актриса Екатерина Вилкова является исключением из правил.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Перерыв между сменами 12 часов, растворимый кофе на площадке определенной марки, он продается в каждом ларьке, сахар, молоко, вареная колбаса, сыр, хлеб с семечками, сахаросодержащий газированный напиток с красной этикеткой в пластике 0,5, — рассказала о своих предпочтениях Екатерина в YouTube-шоу Fametime Tv Лауре Джугелии.

Кроме того, продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о самых необычных требованиях российских звезд в рамках выступлений. Так, практически все артисты хотят видеть в своей гримерке алкоголь. Ашуров добавил, что певец Филипп Киркоров не может начать концерт или корпоратив, если ему не подадут напиток Coca-Cola.