Актриса Екатерина Волкова стала бабушкой

Актриса Екатерина Волкова рассказала, как прошли роды ее старшей дочери. Своими воспоминаниями она поделилась в студии передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Актриса рассказала, что старшая дочь Валерия рассталась с отцом ребенка незадолго до родов, поэтому она была рядом с ней постоянно.

Она заявила, что им очень повезло с роддомом, потому звезду «Скорой помощи» сразу узнали, дали белый халат и пропустили в палату.

Волкова призналась, что сама перерезала пуповину внуку дрожащими от переполняемых эмоций руками.

«И новая жизнь отделилась. Это непередаваемо», — делится актриса.