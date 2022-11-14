Актриса Екатерина Волкова стала бабушкой

Актриса Екатерина Волкова рассказала, как прошли роды ее старшей дочери. Своими воспоминаниями она поделилась в студии передачи «Звезды сошлись» на НТВ.
Актриса рассказала, что старшая дочь Валерия рассталась с отцом ребенка незадолго до родов, поэтому она была рядом с ней постоянно.
Она заявила, что им очень повезло с роддомом, потому звезду «Скорой помощи» сразу узнали, дали белый халат и пропустили в палату.
Волкова призналась, что сама перерезала пуповину внуку дрожащими от переполняемых эмоций руками.
«И новая жизнь отделилась. Это непередаваемо», — делится актриса.
Актриса считает, что проще самой родить четвертого ребенка, чем переживать роды дочери. К слову, Екатерина Волкова родила троих детей: двух дочек и сына.