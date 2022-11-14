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1 час назад

Актриса Екатерина Волкова стала бабушкой

Актриса Екатерина Волкова рассказала, как прошли роды ее старшей дочери. Своими воспоминаниями она поделилась в студии передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Актриса Екатерина Волкова стала бабушкой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актриса рассказала, что старшая дочь Валерия рассталась с отцом ребенка незадолго до родов, поэтому она была рядом с ней постоянно.

Она заявила, что им очень повезло с роддомом, потому звезду «Скорой помощи» сразу узнали, дали белый халат и пропустили в палату.

Волкова призналась, что сама перерезала пуповину внуку дрожащими от переполняемых эмоций руками.

«И новая жизнь отделилась. Это непередаваемо», — делится актриса.

Актриса считает, что проще самой родить четвертого ребенка, чем переживать роды дочери. К слову, Екатерина Волкова родила троих детей: двух дочек и сына.

Звёзды,Екатерина Волкова,
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