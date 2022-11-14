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48 минут назад

Лолита отметила 59-летие, показав лицо без макияжа и фильтров

Мира Маркина

Певица Лолита предстала перед фанатами без макияжа и фильтров в честь 59-летия.

Лолита отметила 59-летие, показав лицо без макияжа и фильтров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
https://t.me/lolitamilyavskaya

14 ноября звезда отмечает день рождения. В этот день она записала видеообращение к поклонникам в своем telegram-канале. Певица появилась на видео в естественном облике – без косметики, укладки и фильтров:

«Все без фильтров. Это касается сегодняшних поздравлений! Спасибо Вам за внимание, за заботу! Вы знаете меня лучше родственников».

Лолита рассказала подписчикам о своем концертном райдере

Фанаты восхитились внешностью Лолиты и не поскупились на комплименты:

«Красотка»,

«Как же я вас люблю»,

«Поздравляем!»,

«Просто лучшая».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита поделилась впечатлениями от поездки на электричке.

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