Лолита отметила 59-летие, показав лицо без макияжа и фильтров

Певица Лолита предстала перед фанатами без макияжа и фильтров в честь 59-летия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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14 ноября звезда отмечает день рождения. В этот день она записала видеообращение к поклонникам в своем telegram-канале. Певица появилась на видео в естественном облике – без косметики, укладки и фильтров:

«Все без фильтров. Это касается сегодняшних поздравлений! Спасибо Вам за внимание, за заботу! Вы знаете меня лучше родственников».

Фанаты восхитились внешностью Лолиты и не поскупились на комплименты:

«Красотка»,

«Как же я вас люблю»,

«Поздравляем!»,

«Просто лучшая».