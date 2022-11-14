Лолита отметила 59-летие, показав лицо без макияжа и фильтров

Певица Лолита предстала перед фанатами без макияжа и фильтров в честь 59-летия.
14 ноября звезда отмечает день рождения. В этот день она записала видеообращение к поклонникам в своем telegram-канале. Певица появилась на видео в естественном облике – без косметики, укладки и фильтров:
«Все без фильтров. Это касается сегодняшних поздравлений! Спасибо Вам за внимание, за заботу! Вы знаете меня лучше родственников».
Фанаты восхитились внешностью Лолиты и не поскупились на комплименты:
«Красотка»,
«Как же я вас люблю»,
«Поздравляем!»,
«Просто лучшая».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита поделилась впечатлениями от поездки на электричке.