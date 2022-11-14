Хирург назвала часть лица Любови Успенской без пластики

«Возможно, также имела место липосакция с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Если говорить конкретно о лице, то, скорее всего, был сделан популярный сегодня фейслифтинг [подтяжка лица] в тандеме с не менее популярным эндоскопическим лифтингом лба», — отметила собеседница издания.