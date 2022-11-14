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3 часа назад

Хирург назвала часть лица Любови Успенской без пластики

Lenta.ru

Хирург Надежда Петраш назвала часть лица российской певицы Любови Успенской, которую она не изменяла с помощью пластических операций. Комментарий эксперта приводит Starhit.

Хирург назвала часть лица Любови Успенской без пластики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач предположила, что артистка сделала подтяжку и увеличение груди, вставив имплантаты. Кроме того, по словам специалистки, она могла скорректировать контуры тела и лица.

«Возможно, также имела место липосакция с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Если говорить конкретно о лице, то, скорее всего, был сделан популярный сегодня фейслифтинг [подтяжка лица] в тандеме с не менее популярным эндоскопическим лифтингом лба», — отметила собеседница издания.

Также пластический хирург указала на использование исполнительницей ботокса и прохождение процедуры глубокого увлажнения кожи — биоревитализации. В то же время медик заявила, что Успенская не меняла форму подбородка, поскольку у нее остался естественный прикус.

Звёзды,Любовь Успенская,
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