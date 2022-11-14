Кто из знаменитостей и по каким причинам отказался от секса

Кто-то из знаменитостей отказался от секса по религиозным соображениям, а кто-то не видит в нем смысла. Рассказываем, кто из звезд вынужденно или осознанно воздерживается от интимной близости.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет – мне кажется, зачем это нужно? Мне это не надо, мне это не нравится», – рассказала блогерша Марьяна Ро.

Она добавила, что по ее фото в соцсетях может показаться, будто она озабоченная. Но сама девушка думает, что она фригидная и не хочет заниматься сексом.

Актер Илья Любимов вынужденно отказался от интимной близости. Правда, давно и только на время. В 2011 году он женился на Екатерине Вилковой, но вот до брака священник посоветовал влюбленным целый год воздерживаться от секса. Так они должны были проверить свои чувства.

Рената Литвинова два раза была замужем, имеет ребенка от второго брака. Но два года назад в интервью Ксении Собчак актриса призналась, что долгое время живет без секса, подчеркнув, что это не год, а больше.