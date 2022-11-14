Беременная певица Ханна сообщила о переезде в дом с семью туалетами

О переезде сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. В сторис она продемонстрировала интерьеры нового дома, придомовой участок и одну из семи туалетных комнат.

Фото: Мослента Мослента

«Наконец-то! Мы переехали в наш долгожданный дом! Четыре года стройки и работы 24/7 для того, чтобы наш дом был именно таким, как в наших мечтах!» — поделилась Ханна.

По словам артистки, раньше она смотрела на похожие дома в журналах и очень завидовала живущим в них людям. «Безусловно, с милым рай и в шалаше, и мы были очень счастливы в нашей съемной квартире… Но как же круто, когда вы ставите общую цель и изо дня в день работаете вместе, чтобы ее осуществить», — написала она.