Врач-репродуктолог оценила эффективность процедуры ЭКО

О методах лечения бесплодия и о гарантиях эффективности ЭКО, рассказала акушер-гинеколог, врач-репродуктолог Эльмира Гасанова.

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Она отметила, что перед проведением процедуры необходимо собрать полный анамнез и провести диагностику.

По словам эксперта, процедура не дешевая, но оформив квоту за счет средств ОМС пациент получает бесплатное лечение. Некоторые препараты и дополнительные процедуры по желанию пациент оплачивает самостоятельно.

Что касается эффективности процедуры, то, по словам врача, ни одна клиника не может дать 100-процентной гарантии. В настоящее время эффективность процедуры превышает 50 процентов, передает «Радио 1».