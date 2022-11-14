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34 минуты назад

Алсу с выпирающим животиком засветилась на вечеринке

Passion.ru

Певица Алсу посетила день рождения коллеги по творческому цеху Юлии Ковальчук, где многие заметили у исполнительницы выпирающий животик. Изменения в фигуре подчеркивал облегающий наряд.

Алсу с выпирающим животиком засветилась на вечеринке
Фото: Passion.ruPassion.ru

На вечеринке 39-летняя Алсу исполнила песню «Зимний сон». После выступления она ответила фанатам, которые стали подозревать, что певица носит под сердцем четвертого ребенка.

Знаменитость заявила, что дело не в беременности, а в еде - она ничего не запрещала себе на празднике.

«Я не беременна, просто было очень вкусно», - сообщила артистка.

Звёзды,Юлия Ковальчук,
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