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2 часа назад

Актриса Елизавета Боярская рассказала, что мечтает об еще одном ребенке

Letidor.ru

Елизавета Боярская в интервью изданию «Газета.Ru» призналась, что хочет стать многодетной матерью. Она и ее супруг, актер Максим Матвеев, готовы к тому, чтобы завести еще одного ребенка.

Боярская рассказала, что мечтает об еще одном ребенке
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«В будущем мы планируем стать многодетными родителями. Я не знаю второго такого отца, как Максим, он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей. А я полностью растворяюсь в материнстве», — рассказала Боярская.

Напомним, что с 2010 года актриса замужем за Максимом Матвеевым. У пары есть двое детей: в 2012 году у них родился сын Андрей, а в 2018 году сын Григорий.

Звёзды,Максим Матвеев,Елизавета Боярская,
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