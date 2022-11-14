Седокова загуляла на вечеринке Ольги Орловой и поругалась с мужем

Певица Анна Седокова в соцсетях призналась, что ее муж Янис Тимма не разговаривает с ней после вечеринки в честь дня рождения подруги.

Фото: Соцсети Соцсети

Так, Седокова посетила праздник в честь дня рождения певицы Ольги Орловой. Вечеринка проходила в караоке, где Анна не была уже долгое время.

Седокова призналась, что плох помнит, что происходило на вечеринке, но она поняла, что потеряла серьгу и нашла у себя в сумке чужие украшения. А вот ее муж после веселого праздника перестал с ней разговаривать.

По словам певицы, она полностью понимает мужчину и оправдывается тем, что виноваты ее лучшие подруги, с которыми она "проговорила весь вечер".