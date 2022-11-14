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2 часа назад

Седокова загуляла на вечеринке Ольги Орловой и поругалась с мужем

Диана Товсепова

Певица Анна Седокова в соцсетях призналась, что ее муж Янис Тимма не разговаривает с ней после вечеринки в честь дня рождения подруги.

Седокова загуляла на вечеринке Ольги Орловой и поругалась с мужем
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, Седокова посетила праздник в честь дня рождения певицы Ольги Орловой. Вечеринка проходила в караоке, где Анна не была уже долгое время.

Седокова призналась, что плох помнит, что происходило на вечеринке, но она поняла, что потеряла серьгу и нашла у себя в сумке чужие украшения. А вот ее муж после веселого праздника перестал с ней разговаривать.

Певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем

По словам певицы, она полностью понимает мужчину и оправдывается тем, что виноваты ее лучшие подруги, с которыми она "проговорила весь вечер".

Ранее мы писали о том, как Седокова похудела на 10 килограмм за два месяца.

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