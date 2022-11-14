Директор Пьера Нарцисса рассказал о доходах вдовы артиста

Друг и директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал, на что живет семья покойного певца. Этим он поделился в беседе с mk.ru.

По словам Дворцова, друзья помогают вдове Нарцисса Валерии Калачевой финансово. Также супруга артиста получает доход от концертов и мероприятий. Калачеву приглашают на различные программы и вечеринки, чтобы выступить. Она получается около 80-100 тыс. руб. за каждое мероприятие. Ее гонорар зависит от того, сколько песен нужно спеть.