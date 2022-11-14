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28 минут назад

Директор Пьера Нарцисса рассказал о доходах вдовы артиста

Газета.Ruиещё 1

Друг и директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал, на что живет семья покойного певца. Этим он поделился в беседе с mk.ru.

Директор Пьера Нарцисса рассказал о доходах вдовы артиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Дворцова, друзья помогают вдове Нарцисса Валерии Калачевой финансово. Также супруга артиста получает доход от концертов и мероприятий. Калачеву приглашают на различные программы и вечеринки, чтобы выступить. Она получается около 80-100 тыс. руб. за каждое мероприятие. Ее гонорар зависит от того, сколько песен нужно спеть.

Ранее Дворцов рассказал, когда Калачева собирается сделать ЭКО. Вдова Нарцисса собирается родить от сына певца.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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