СМИ: Эмили Ратаковски встречается с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян

Модель Эмили Ратаковски встречается с актером и бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает DeuxMoi в социальных сетях. Один из пользователей социальных сетей уверяет, что видел пару вместе и "его руки были на ней".

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После публикации новости от инсайдера она разошлась по западным изданиям. Однако ни модель Эмили Ратаковски, ни актер Пит Дэвидсон не подтверждали слухов. Другие пользователи соцсетей уверяют, что тоже заметили звезд на совместной прогулке. В августе впервые заговорили о романе Эмили Ратаковски и Брэда Питта. Всего спустя месяц после развода модели с экс-мужем Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен.