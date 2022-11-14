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54 минуты назад

DeuxMoi: Эмили Ратаковски встречается с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян

Газета.Ruиещё 1

Модель Эмили Ратаковски встречается с актером и бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает DeuxMoi в социальных сетях. Один из пользователей социальных сетей уверяет, что видел пару вместе и "его руки были на ней".

СМИ: Эмили Ратаковски встречается с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После публикации новости от инсайдера она разошлась по западным изданиям. Однако ни модель Эмили Ратаковски, ни актер Пит Дэвидсон не подтверждали слухов. Другие пользователи соцсетей уверяют, что тоже заметили звезд на совместной прогулке. В августе впервые заговорили о романе Эмили Ратаковски и Брэда Питта. Всего спустя месяц после развода модели с экс-мужем Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен.

Бывшие супруги поженились в 2018 году, а в 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло. Несмотря на то, что Эмили Ратаковски не стала комментировать слухи о романе с Брэдом Питтом, Page Six со ссылкой на источник сообщил, что пара держит свои отношения в тайне из-за нерешенного конфликта актера с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в "мужской" рубашке без белья.

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