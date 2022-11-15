Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
2 часа назад

Седокова откровенно рассказала про отношения с Меладзе

runews24.ru

Исполнительница была солисткой группы «ВИА Гра» с 2002 по 2004 год. На днях Седокова выпустила ремейк песни «Не оставляй меня, любимый», автором которой является экс-продюсер. Поклонники сразу атаковали Анну вопросами, кто дал ей право исполнять песню, и как получилось договориться с Меладзе. Певица ответила на волнующие вопросы.

Седокова откровенно рассказала про отношения с Меладзе
Фото: Runews24Runews24

«Мы не друзья. Мы не враги. Мы никто», - написала Седакова в социальных сетях.

Артистка рассказала, как ей удалось выпустить ремейк хита. Права на песню, по словам певицы, остались у Константина. У Анны осталась старая почта бывшего продюсера, и она решилась ему написать с предложением. Меладзе ответил согласием и дал контакты специалистов, с которыми исполнительница обсудила вопрос прав на песню.

Певица занималась создание песни год. Она называет ремейк «хрупким созданием». Седокова рада возможности исполнять композицию.

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители