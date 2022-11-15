Седокова откровенно рассказала про отношения с Меладзе

Исполнительница была солисткой группы «ВИА Гра» с 2002 по 2004 год. На днях Седокова выпустила ремейк песни «Не оставляй меня, любимый», автором которой является экс-продюсер. Поклонники сразу атаковали Анну вопросами, кто дал ей право исполнять песню, и как получилось договориться с Меладзе. Певица ответила на волнующие вопросы.

Фото: Runews24 Runews24

«Мы не друзья. Мы не враги. Мы никто», - написала Седакова в социальных сетях.

Артистка рассказала, как ей удалось выпустить ремейк хита. Права на песню, по словам певицы, остались у Константина. У Анны осталась старая почта бывшего продюсера, и она решилась ему написать с предложением. Меладзе ответил согласием и дал контакты специалистов, с которыми исполнительница обсудила вопрос прав на песню.