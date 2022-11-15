Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женился на своей тезке

Сыгравший одну из главных ролей во франшизе «Сумерки» актер Тейлор Лотнер женился. Его избранницей стала его тезка – Тейлор Доум, пишет «Daily Mail».
Церемония прошла в пятницу в винодельне в Калифорнии недалеко от Пасо-Роблес. Молодожены выбрали для свадьбы красивую дату – 11.11. Памятное событие с 30-летним Тейлором и его 24-летней супругой разделили около 100 гостей.
Лотнер сделал предложение Доум год назад. Их отношения начались в 2018 году.
Примечательно, что у Тейлора уже была девушка-тезка – в 2009 году он встречался с Тейлор Свифт.
Напомним, в августе этого года фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз. А в сентябре узами брака с возлюбленной связал себя сыгравший короля Джоффри в «Игре престолов» актер Джек Глисон.