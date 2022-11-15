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45 минут назад

Кайли Дженнер в нижнем белье снялась на кровати

Газета.Ru

25-летняя бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер опубликовала откровенные фотографии в нижнем белье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер в нижнем белье снялась на кровати
Фото: Газета.руГазета.ру

Кайли Дженнер устроила фотосессию в кровати. В кадре она позировала в черном шелковом лифчике и рубашке. Звезда распустила волосы и сделала макияж с нюдовой помадой.

Поклонники остались в восторге от образа звезды и написали в комментариях: «Богиня», «Всегда прекрасна», «Королева стиля», «Такая красивая», «Самая сексуальная в мире». Однако некоторые из фанатов отметили, что бизнесвумен выглядит излишне откровенно и добавили: «Зачем публиковать такой контент?», «Тебя же смотрят подростки», «Никогда не понимала, зачем звезды раздеваются на камеру».

В последнее время Кайли Дженнер регулярно впечатляет публику откровенными нарядами. Так, звезда появилась в «голом» платье с кружевом на гала-вечере в Париже, а на гала-концерте в Лос-Анджелесе — в прозрачном платье.

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