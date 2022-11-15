Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца и поделилась архивными фото

Вчера вечером голливудская актриса, 53-летняя Дженнифер Энистон, сообщила о кончине своего отца. Актер и бессменная звезда американской мыльной оперы «Дни нашей жизни» умер в возрасте 89 лет. Дженнифер опубликовала пост в социальных сетях и поделилась фотографиями из семейного архива.
«Милый папа… Джон Энтони Энистон», — подписала она серию фотографий пары. «Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты отправился в небеса с миром и без боли. И 11/11, не меньше! Для меня сейчас это имеет еще большее значение. Я буду любить тебя до скончания века», — написала Дженнифер.
Известно, что отношения Дженнифер с отцом не всегда были гладкими. Бывали и очень сложные периоды. Они вновь сблизились во время пандемии, но до этого отношения были проблемными. Джон ушел из семьи, когда Дженнифер было 11 лет. Он пропал на целый год, а потом вдруг позвонил и предложил встретиться. После этого они поддерживали общение, которое Дженнифер охарактеризовала как токсичное. Она долго не могла простить отца, но после смерти матери, актрисы Нэнси Доу, их отношения наладились.
Джон Энистон снимался в «Днях нашей жизни» на протяжении 37 лет. Это один из самых долгоиграющих сериалов в истории, он транслируется с 1965 года. За роль в нем Джон был удостоен премии «Эмми», причем вручала ее Дженнифер. Правда, передала награду отцу она не лично в руки, а по видеосвязи.
«Это особенный момент для меня — возможность не только отдать дань уважения настоящей иконе телевидения, но и шанс признать заслуги великого и уважаемого актера, который еще и приходится мне отцом», — сказала тогда Дженнифер Энистон.