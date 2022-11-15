Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца и поделилась архивными фото

«Милый папа…⁣ Джон Энтони Энистон», — подписала она серию фотографий пары. «Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты отправился в небеса с миром и без боли. И 11/11, не меньше! Для меня сейчас это имеет еще большее значение. Я буду любить тебя до скончания века⁣», — написала Дженнифер.

Известно, что отношения Дженнифер с отцом не всегда были гладкими. Бывали и очень сложные периоды. Они вновь сблизились во время пандемии, но до этого отношения были проблемными. Джон ушел из семьи, когда Дженнифер было 11 лет. Он пропал на целый год, а потом вдруг позвонил и предложил встретиться. После этого они поддерживали общение, которое Дженнифер охарактеризовала как токсичное. Она долго не могла простить отца, но после смерти матери, актрисы Нэнси Доу, их отношения наладились.