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1 час назад

Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца и поделилась архивными фото

Super.ru

Вчера вечером голливудская актриса, 53-летняя Дженнифер Энистон, сообщила о кончине своего отца. Актер и бессменная звезда американской мыльной оперы «Дни нашей жизни» умер в возрасте 89 лет. Дженнифер опубликовала пост в социальных сетях и поделилась фотографиями из семейного архива.

Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца и поделилась архивными фото
Фото: super.rusuper.ru

«Милый папа…⁣ Джон Энтони Энистон», — подписала она серию фотографий пары. «Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты отправился в небеса с миром и без боли. И 11/11, не меньше! Для меня сейчас это имеет еще большее значение. Я буду любить тебя до скончания века⁣», — написала Дженнифер.

Известно, что отношения Дженнифер с отцом не всегда были гладкими. Бывали и очень сложные периоды. Они вновь сблизились во время пандемии, но до этого отношения были проблемными. Джон ушел из семьи, когда Дженнифер было 11 лет. Он пропал на целый год, а потом вдруг позвонил и предложил встретиться. После этого они поддерживали общение, которое Дженнифер охарактеризовала как токсичное. Она долго не могла простить отца, но после смерти матери, актрисы Нэнси Доу, их отношения наладились.

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Джон Энистон снимался в «Днях нашей жизни» на протяжении 37 лет. Это один из самых долгоиграющих сериалов в истории, он транслируется с 1965 года. За роль в нем Джон был удостоен премии «Эмми», причем вручала ее Дженнифер. Правда, передала награду отцу она не лично в руки, а по видеосвязи.

«Это особенный момент для меня — возможность не только отдать дань уважения настоящей иконе телевидения, но и шанс признать заслуги великого и уважаемого актера, который еще и приходится мне отцом», — сказала тогда Дженнифер Энистон.

Звёзды,Дженнифер Энистон,
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