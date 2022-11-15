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3 часа назад

Сильно раздувшегося Николая Баскова госпитализировали. Болезнь «отдала» в ноги

Passion.ru

Певец Николай Басков на фоне печальных сообщений о проблемах со здоровьем попал в больницу. У музыканта заболела нога.

Николая Баскова госпитализировали
Фото: PassionPassion

Сам певец рассчитывает, что госпитализация будет недолгой и в скором времени он вернется к обычной жизни.

«Выйду через несколько дней», - сообщил он.

Ранее в программе «Жизнь и судьба» Басков появился с сильно опухшим лицом, временами музыкант плакал. После передачи поползли слухи о болезни исполнителя. Он никак не комментировал, почему лицо и тело так раздуло.

Врач рассказала, что у Баскова может быть синдром Кушинга, который возник из-за длительного приема гормональных препаратов. Специалист указала, что отек является признаком самых разных недугов, в том числе заболеваний внутренних органов.

Звёзды,Николай Басков,
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