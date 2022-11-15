Николая Баскова госпитализировали

Певец Николай Басков на фоне печальных сообщений о проблемах со здоровьем попал в больницу. У музыканта заболела нога.

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Сам певец рассчитывает, что госпитализация будет недолгой и в скором времени он вернется к обычной жизни.

«Выйду через несколько дней», - сообщил он.

Ранее в программе «Жизнь и судьба» Басков появился с сильно опухшим лицом, временами музыкант плакал. После передачи поползли слухи о болезни исполнителя. Он никак не комментировал, почему лицо и тело так раздуло.