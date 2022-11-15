Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото в купальнике

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала архивные детские и подростковые фотографии. Снимками она поделилась в социальных сетях.
В личном блоге 41-летняя супермодель решила поздравить свою близкую подругу с днем рождения и опубликовала подборку архивных кадров, сделанных в разные периоды. На одном из них юная Алессандра Амбросио позирует в купальнике на лодке вместе с именинницей. К снимкам она добавила:
«С днем рождения, дорогая. Люблю тебя». На других фотографиях Алессандра Амбросио показала себя в детстве и в начале карьеры во время вечеринок.
В комментариях поклонники восхитились фигурой модели в купальниках: «Вау! Какая красотка», «Богиня», «Женщина-совершенство», «Боже, какая вы красотка. Восторг», «Дива», «Сексуальна и мила, удивительная женщина», «Роскошная».
Ранее сообщалось, что 41-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в рекламе купальников.