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2 часа назад

Супермодель Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото в купальнике

Газета.Ru

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала архивные детские и подростковые фотографии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото в купальнике
Фото: Газета.руГазета.ру

В личном блоге 41-летняя супермодель решила поздравить свою близкую подругу с днем рождения и опубликовала подборку архивных кадров, сделанных в разные периоды. На одном из них юная Алессандра Амбросио позирует в купальнике на лодке вместе с именинницей. К снимкам она добавила:

«С днем рождения, дорогая. Люблю тебя». На других фотографиях Алессандра Амбросио показала себя в детстве и в начале карьеры во время вечеринок.

В комментариях поклонники восхитились фигурой модели в купальниках: «Вау! Какая красотка», «Богиня», «Женщина-совершенство», «Боже, какая вы красотка. Восторг», «Дива», «Сексуальна и мила, удивительная женщина», «Роскошная».

Ранее сообщалось, что 41-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в рекламе купальников.

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