Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото в купальнике

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала архивные детские и подростковые фотографии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

В личном блоге 41-летняя супермодель решила поздравить свою близкую подругу с днем рождения и опубликовала подборку архивных кадров, сделанных в разные периоды. На одном из них юная Алессандра Амбросио позирует в купальнике на лодке вместе с именинницей. К снимкам она добавила: