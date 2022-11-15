Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото подросшей дочери

Малышка уже умеет самостоятельно ходить.
52-летняя модель Наоми Кэмпбелл весной прошлого года впервые стала мамой. Суррогатная мать подарила знаменитости дочь.
После того как знаменитость объявила о рождении наследницы, она временами берет малышку с собой на светские мероприятия и очень редко делится ее фотографиями в Сети.
Однако сейчас Наоми порадовала поклонников и выложила редкие снимки полуторагодоваой дочери. Однако модель продолжает скрывать лицо девочки.
По кадрам можно понять, что малышка значительно подросла. Так, наследница Кэмпбелл уже умеет самостоятельно ходить.