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1 час назад

Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото подросшей дочери

WomanHit.ru

Малышка уже умеет самостоятельно ходить.

Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото подросшей дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

52-летняя модель Наоми Кэмпбелл весной прошлого года впервые стала мамой. Суррогатная мать подарила знаменитости дочь.

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После того как знаменитость объявила о рождении наследницы, она временами берет малышку с собой на светские мероприятия и очень редко делится ее фотографиями в Сети.

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Однако сейчас Наоми порадовала поклонников и выложила редкие снимки полуторагодоваой дочери. Однако модель продолжает скрывать лицо девочки.

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По кадрам можно понять, что малышка значительно подросла. Так, наследница Кэмпбелл уже умеет самостоятельно ходить.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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