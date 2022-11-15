Ксения Бородина является одной из ведущих нового шоу «Женский клуб», во время которого обсуждаются актуальные проблемы в отношениях с мужчинами. Гостьей первого выпуска стала Елена Блиновская, и, кажется, девушка затронула тему, очень взволновавшую Бородину. Речь идёт об удовольствиях и радостях жизни.

Ксения сделала неожиданное заявление, сообщив, что ее радуют неудачи экс-супруга. Видимо, телеведущая пока так и не смогла простить Курбану их развалившийся брак.

«Я нахожу аккаунт бывшего и радуюсь, что у него все хреново», – проговорилась звезда.