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2 часа назад

Эмили Ратаковски снялась в платье без белья с Ириной Шейк на вечеринке Swarovski

Газета.Ruиещё 1

Американская модель Эмили Ратаковски и супермодель Ирина Шейк пришли на вечеринку ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке. Снимками они поделились в социальных сетях.

Эмили Ратаковски снялась в платье без белья с Ириной Шейк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эмили Ратаковски опубликовала видео, в котором она позирует вместе с российской моделью Ириной Шейк. Перед камерой американская модель позирует в черном прозрачном платье без белья и с открытой спиной. Ирина Шейк предпочла белоснежную футболку и облегающую юбку-макси, которые дополнила черными длинными перчатками. Она также добавила массивное колье с драгоценными камнями. Поклонники оценили совместное видео моделей и написали в комментариях:

"Красотки", "Просто огонь", "Самая заводная русская", "Сногсшибательные", "Вы рождены, чтобы быть королевой", "Красотки! Выглядите потрясающе", "Шикарны", "Вот это сексуальная фигура", "Бомба", "В чем секрет такой привлекательности", "Невероятные". Ранее сообщалось, что голый Мэттью МакКонахи отпраздновал "День маринованных огурцов".

Звёзды,Ирина Шейк,
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