Эмили Ратаковски снялась в платье без белья с Ириной Шейк

Американская модель Эмили Ратаковски и супермодель Ирина Шейк пришли на вечеринку ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке. Снимками они поделились в социальных сетях.

Эмили Ратаковски опубликовала видео, в котором она позирует вместе с российской моделью Ириной Шейк. Перед камерой американская модель позирует в черном прозрачном платье без белья и с открытой спиной. Ирина Шейк предпочла белоснежную футболку и облегающую юбку-макси, которые дополнила черными длинными перчатками. Она также добавила массивное колье с драгоценными камнями. Поклонники оценили совместное видео моделей и написали в комментариях: