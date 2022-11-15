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2 часа назад

Жену Павла Прилучного заподозрили в беременности

Катерина Саломе

26-летняя супруга актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, в последнее время все чаще появляется на публике в нарядах свободного кроя. В таком виде она пришла и на премьеру фильма, главную роль в котором исполнил ее муж.

Жену Прилучного заподозрили в беременности
Фото: СоцсетиСоцсети

«С премьерой, любимый! Я была с тобой на съемках и знала сюжет, но снова плакала, когда смотрела. Это одна из любимых твоих ролей! Превосходная актерская работа. Столько разных эмоций в течение часа. Горжусь тобой! Очень! Поздравляю всю команду, всех причастных» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Рамблер), — написала в своих соцсетях актриса.

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И хотя поклонников артистки тронули ее слова, большинство все же обратили внимание на фото. На кадрах Зепюр позирует в обнимку с Павлом. Подписчики заметили, что у Брутян округлился живот. По их мнению, девушка находится в положении.

Ранее мы писали о том, что Прилучный рассказал о развитии романа с Брутян.

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