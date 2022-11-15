Дочь Началовой призналась, что спасло ее после смерти матери

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина появилась на публике и очаровала собой зрителей. После появления в Сети фотографий с выступления 15-летней девушки пользователи стали писать, что с каждым годом она начинает все больше походить на знаменитую маму. Но пережить трагедию для юной Веры оказалось не просто. За кулисами она рассказала, что и кто помогает ей жить дальше.

Фото: Passion Passion

По словам девушки, в последнее время она углубилась в творчество и решила связать свою жизнь с ним. Сначала идея заняться музыкой была не очень ей близка, но потом все изменилось. Вера вспомнила, что ее мама очень хотела, чтобы девочка пела на сцене.

Пока наследница Началовой дает лишь небольшие выступления, но в планах записывать собственные песни и собирать большие залы. На данный момент у Алдониной есть несколько черновиков с набросками треков, но она сейчас предпочитает исполнять песни Уитни Хьюстон и Марайи Керри. Также Вера отметила, что любит и мамины композиции. Одна из ее любимых - «Герой моего романа». Ее они вместе с Началовой пели когда-то дуэтом.

После смерти матери девушка начала постепенно возвращаться к привычной жизни. Вера ходит в школу, театральный кружок, грезит мечтой об участии в мюзиклах. Дочь Началовой призналась, ей очень помогла поддержка близких людей. Бабушка стала главной ее поддержкой и опорой в трудные дни.

О маме Вера никогда не забывает. Она помнит все ее привычки и повадки, старается подражать. Девушка рассказала, что всегда тайком следила за Началовой и пыталась запомнить все, что она делает. Сейчас это очень пригождается, например, в макияже. Вера делает его сама и не обращается за помощью к стилистам.