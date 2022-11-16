Куда пропала светская львица нулевых Оксана Робски

Оксана Робски получила широкое признание в 2005 году, когда вышел ее первый роман Casual о жизни на Рублевке. Позже она вместе с Ксенией Собчак выпустила провокационную книгу «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта». А между написанием очередных шедевров Робски ходила на тусовки, дружила с видными деятелями культуры и политики, крутила романы с богатыми и знаменитыми, а потом вдруг резко пропала с радаров СМИ на несколько лет. Как сегодня живет одна из главных героинь светской хроники начала 2000-х, читайте в материале «Рамблера».

В 2013 году после нескольких лет молчания писательница Оксана Робски дала интервью журналу Tatler, в котором подробно рассказала, почему и куда она исчезла.

Оказалось, что причиной внезапной эмиграции светской львицы нулевых стала болезнь ее младшего сына Йоси. У мальчика была сильная аллергия, и врачи посоветовали сменить климат. Так Оксана оказалась на острове Сен-Барт в Атлантическом океане. Там она прожила год, затем перебралась в Калифорнию, а после вместе с сыном Йосей, дочерью Дашей, мужем Олегом и мамой переехала в собственный дом в Беверли-Хиллз.

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В 2015-м году писательница вышла замуж в шестой раз, но имя избранника тщательно скрывала. В 2018 году Робски вернулась в Россию, где и сегодня живет в Барвихе на Рублевке. В 2019 году писательница впервые стала бабушкой, а в апреле 2022 года стало известно, что у Робски родился второй внук. Сейчас Оксана нечасто рассказывает о личной жизни в социальных сетях и редко появляется на публике: писательница предпочитает проводить большую часть времени с семьей.