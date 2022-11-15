Алиса Мон пожаловалась на жизнь

Алиса Мон стала популярной в конце 1980-х после исполнения песни «Подорожник». В 1990-х гремел ее «Алмаз». Но даже несмотря на два этих суперхита, разбогатеть артистке не удалось. Певица живет сейчас довольно скромно, по средствам.
- У меня никогда не было жилья за рубежом, даже дачи в Подмосковье, как у многих коллег по сцене, нет, только квартира на проспекте Мира, хотя хорошая, - сообщила исполнительница. Неподалеку живут актеры Виктор Сухоруков, Лидия Федосеева-Шукшина и Сергей Жигунов, певица Глюкоза.
Алисе нравится, что недалеко от дома есть большой парк:
- Я там гуляю каждый день, наматывая по 10 километров, чтобы оставаться в форме.
Когда-то, впрочем, у нее времени на такой праздный досуг не было - выступления, гастроли, съемки. Теперь же, как признается артистка, концертов у нее стало заметно меньше.
- Мне всегда хотелось их больше, даже в ту пору, когда выступала много, - вздыхает Алиса. - Сегодня с этим негусто. Да и бизнеса, как у многих моих коллег, у меня никогда не было - нет во мне этой жилки.
Впрочем, пока певица отказывается от всего, что не связано со сценой, но могло бы приносить деньги.
- Мне предлагали читать лекции в университете культуры в Химках. А я отказалась, - признается Мон. - Мне кажется, еще не так стара...