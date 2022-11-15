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1 час назад

Актриса Настасья Самбурская призналась, что хочет ребенка

Катерина Саломе

Актриса Настасья Самбурская призналась, что готова к материнству. Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец.

По словам 35-летней звезды «Универа», она на уровне тела ощущает готовность стать матерью. Тем не менее артистка не готова рожать, пока в ее жизни не появится достойный мужчина.

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«Сейчас я четко чувствую гормональные изменения, мое тело орет: "Роди! Роди уже!"», — поделилась актриса.

Для Самбурской принципиально важно, чтобы малыш рос в полной семье. Поэтому если она не сможет завести прочные отношения, она не станет рожать для себя вопреки своим желаниям.

Ранее мы писали о том, что Самбурская раскрыла истинную причину отказа от алкоголя.

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