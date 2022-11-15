Актриса Настасья Самбурская призналась, что готова к материнству. Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец.
По словам 35-летней звезды «Универа», она на уровне тела ощущает готовность стать матерью. Тем не менее артистка не готова рожать, пока в ее жизни не появится достойный мужчина.
«Сейчас я четко чувствую гормональные изменения, мое тело орет: "Роди! Роди уже!"», — поделилась актриса.
Для Самбурской принципиально важно, чтобы малыш рос в полной семье. Поэтому если она не сможет завести прочные отношения, она не станет рожать для себя вопреки своим желаниям.
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