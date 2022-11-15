Федорова назвала своего мужа "капитаном семейного корабля"

Телеведущая Оксана Федорова призналась, что главой ее семьи является муж Андрей Бородин. Об этом она сообщила в беседе с mk.ru.
Федорова назвала мужа "капитаном семейного корабля", который направляет и знает правильный курс.
"Так происходит обычно в нормальной семье, где люди определили, что хотят идти по жизни вместе, а не решать какие-то свои внутренние проблемы", - уточнила телеведущая.
Она добавила, что "мудрая женщина" всегда найдет возможность "грамотно и правильно" управлять мужчиной и добиваться своих целей.
По словам Федоровой, ее супруг привлек своей "мужской силой" и знанием того, что ему нужно. Она призналась, что находится с Бородиным на одной волне.
Она любит своего мужа за тонкий ум, правильность решений и мироощущений.
"А еще он невероятно хорошо сложен, интересный мужчина. И, конечно, его уверенность в себе была большим подспорьем для того, чтобы мы были вместе", - заключила Федорова.