Федорова назвала своего мужа "капитаном семейного корабля"

Телеведущая Оксана Федорова призналась, что главой ее семьи является муж Андрей Бородин. Об этом она сообщила в беседе с mk.ru.

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Федорова назвала мужа "капитаном семейного корабля", который направляет и знает правильный курс.

"Так происходит обычно в нормальной семье, где люди определили, что хотят идти по жизни вместе, а не решать какие-то свои внутренние проблемы", - уточнила телеведущая.

Она добавила, что "мудрая женщина" всегда найдет возможность "грамотно и правильно" управлять мужчиной и добиваться своих целей.

По словам Федоровой, ее супруг привлек своей "мужской силой" и знанием того, что ему нужно. Она призналась, что находится с Бородиным на одной волне.

Она любит своего мужа за тонкий ум, правильность решений и мироощущений.