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1 час назад

«Как старая жрица»: Филипп Киркоров сменил имидж

New Magazine

Неожиданным образом певец сменил имидж, став блондином, да еще и с кудрями. И развязал руки хейтерам. Теперь Киркоров носит каре и волнистые пряди. В таком виде Филипп Бедросович вышел на сцену в Нижнем Новгороде, куда отправился в рамках юбилейного гастрольного тура по России.

«Как старая жрица»: Филипп Киркоров сменил имидж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поговаривают, певец позаимствовал идею с кудрями у своего коллеги по сцене SHAMAN. Ведь киркоровские кудри в точности напоминают дреды Шамана.

New Magazine

Однако старания поп-короля отечественной эстрады поклонники не оценили.

«Кошмар, что у него с волосами?», «Как долго он их не мыл?», «На Бузову похож», «Алла Борисовна, вы ли это?», «Подражает?», «Когда слава Шамана не дает покоя», «Выглядит как старая жрица»- комментируют подписчики.

Впрочем, некоторые высказали мнение о том, что кудрявые белокурые пряди — всего лишь парик. Несколько месяцев назад в сети появились снимки, на которых отчетливо видны залысины на голове артиста.

О том, что волосы у звезды не свои, — говорили давно. Оказывается, поп-король стал лысеть, а роскошные волосы, с которыми он щеголяет на концертах и в клипах, — это лишь умело сделанные парики. Последнее время 55-летний певец все время прячет свою шевелюру под кепкой, с которой не расстается даже на важных мероприятиях.

В одном из интервью представителям прессы Филипп сам рассказал, что в один момент у него были огромные проблемы с волосами, поэтому их пришлось сбрить.

Πoследнее время мы уже привыкли видеть Φилиппа со стрижкой и натуральным седым цветом волос, но теперь певец преoбрaзилcя, как будто вспомнил молодость. Сам же Киркоров утверждает, что несмотря на свои 55 , он следит за трендами.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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