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41 минуту назад

Рианна станет мамой во второй раз

Passion.ru

Певица Рианна в мае этого года впервые стала мамой. Вместе с музыкантом ASAP Rocky девушка воспитывает прелестного сына, имя которого пара до сих пор держит в секрете. Несмотря на то, что звезда так тщательно охраняет личную жизнь, Рианна всё-таки сделала публичное заявление, тем самым удивив поклонников. Так, в недавнем интервью поп-исполнительница сообщила, что уже мечтает о втором ребёнке.

Рианна станет мамой во второй раз
Фото: Passion.ruPassion.ru

Напомним, что во время беременности Рианны ходили слухи о постоянных изменах рэпера с дизайнером обуви Аминой Муадди. Тем не менее паре удалось пережить эти трудности, а своим семейным счастьем они только опровергают ложные домыслы.

«Рианна всегда мечтала стать матерью, и она очень гордится этим. Ей хочется иметь больше детей с ASAP Rocky в будущем», – заявил источник, знакомый со звёздной парой.

Поп-певица не одна наслаждается семейной жизнью. На днях стало известно, что актер «Сумерек» Тейлор Лотнер решил узаконить отношения со своей возлюбленной.

Звёзды,Амина Муадди,Рианна,
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