Рианна станет мамой во второй раз

Певица Рианна в мае этого года впервые стала мамой. Вместе с музыкантом ASAP Rocky девушка воспитывает прелестного сына, имя которого пара до сих пор держит в секрете. Несмотря на то, что звезда так тщательно охраняет личную жизнь, Рианна всё-таки сделала публичное заявление, тем самым удивив поклонников. Так, в недавнем интервью поп-исполнительница сообщила, что уже мечтает о втором ребёнке.