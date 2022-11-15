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1 час назад

Ким Кардашьян опубликовала фото в купальнике на отдыхе с сестрой

Газета.Ruиещё 1

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выложила совместное фото с сестрой, сделанное во время отдыха. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Ким Кардашьян опубликовала фото в купальнике на отдыхе с сестрой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, на которой позировала в купальнике и велосипедках. Рядом с ней перед камерой стояла сестра Кортни Кардашьян в бикини и актер Трэвис Баркер. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер обручились осенью 2021 года, а весной 2022-го сыграли сразу три свадьбы.

Для Кардашьян этот брак стал вторым. В новом эпизоде реалити-шоу "Кардашьяны" зрителям показали костюм для сауны, который надевала Ким Кардашьян для похудения на 16 килограммов за несколько недель.

"Я надеваю его, и он заставляет тебя потеть. Даже если уходит вода, это поможет", — объяснила она.

Ким Кардашьян пришлось не только худеть, но и провести много времени в кресле у парикмахера. И все ради костюма Мэрилин Монро.

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