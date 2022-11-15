Ким Кардашьян опубликовала фото в купальнике на отдыхе с сестрой

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выложила совместное фото с сестрой, сделанное во время отдыха. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, на которой позировала в купальнике и велосипедках. Рядом с ней перед камерой стояла сестра Кортни Кардашьян в бикини и актер Трэвис Баркер. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер обручились осенью 2021 года, а весной 2022-го сыграли сразу три свадьбы.

Для Кардашьян этот брак стал вторым. В новом эпизоде реалити-шоу "Кардашьяны" зрителям показали костюм для сауны, который надевала Ким Кардашьян для похудения на 16 килограммов за несколько недель.

"Я надеваю его, и он заставляет тебя потеть. Даже если уходит вода, это поможет", — объяснила она.