Мать Игоря Сорина за 24 года не оправилась от его смерти

По словам Светланы Сориной, она с детства видела в Игоре зачатки будущей звезды. А позднее успех ему предсказала гадалка. Цыганка во время гастролей в Варшаве рассказала солисту «Иванушек», что он станет кумиром всех молодых девушек.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Сделала она и другое предсказание - по словам гадалки, Игорю Сорину нельзя было возвращаться в Россию. Цыганка заявила, что на Родине певец погибнет. Так и произошло.

Что именно случилось, достоверно неизвестно до сих пор. Близкие певца вспоминают, что у него часто менялось настроение, порой он впадал в депрессию. С другой стороны, друг и коллега Игоря Сорина по «Иванушкам International» Андрей Григорьев-Аполлонов считает его гибель несчастным случаем. Об этом Григорьев-Аполлонов неоднократно говорил в интервью.

Маме Игоря Сорина рассказывать об этом тяжело. Она говорит, что боль за 24 года поутихла, но не исчезла:

Я каждый день живу в этом, я каждый день с этим просыпаюсь и засыпаю. Так будет до конца моих дней.

Про трагедию она говорит мало. По словам Светланы Сориной, она так и не узнала ответа на вопрос, что же именно случилось в тот роковой день.

Меня там не было. В тот момент там вообще никого не было.

Утешение мама Игоря Сорина находит в том, что творчество участника «Иванушек» до сих пор живёт. На его стихи пишут песни, поклонники приходят к её сыну на могилу. Особенно её радует, что творчество Игоря близко не только его ровесникам, но и молодым людям: