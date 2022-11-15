Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс опровергли слухи о разрыве

Актер Лиам Хемсворт и его возлюбленная, модель Габриэлла Брукс, опровергли слухи о расставании и впервые вышли в свет как пара. Об этом сообщает Page Six.

Актер появился на публике не один, а в компании своей возлюбленной — модели Габриэллы Брукс. Этот выход стал их дебютом на красной ковровой дорожке. Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс начали встречаться в 2019 году, вскоре после развода первого с певицей и актрисой Майли Сайрус. В августе этого года СМИ писали о расставании пары, однако слухи не подтвердились.