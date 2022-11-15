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36 минут назад

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс опровергли слухи о разрыве дебютом на красной дорожке

Газета.Ru

Актер Лиам Хемсворт и его возлюбленная, модель Габриэлла Брукс, опровергли слухи о расставании и впервые вышли в свет как пара. Об этом сообщает Page Six.

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс опровергли слухи о разрыве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во вторник, 15 ноября, в кинотеатре Hoyts Entertainment Quarter в Сиднее в Австралии состоялась премьера фильма "Покерфейс". Картину представили исполнители главных ролей, в частности Лиам Хемсворт.

Актер появился на публике не один, а в компании своей возлюбленной — модели Габриэллы Брукс. Этот выход стал их дебютом на красной ковровой дорожке. Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс начали встречаться в 2019 году, вскоре после развода первого с певицей и актрисой Майли Сайрус. В августе этого года СМИ писали о расставании пары, однако слухи не подтвердились.

Звёзды,Майли Сайрус,Лиам Хемсворт,
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