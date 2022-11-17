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5 минут назад

64-летняя Мадонна в кружевном боди-корсете показала себя "в огне"

Газета.Ruиещё 1

Певица Мадонна опубликовала серию откровенных фотографий, на которых позирует в кружевном корсете и чулках. Снимками она поделилась в социальных сетях.

64-летняя Мадонна в кружевном боди-корсете показала себя "в огне"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

64-летняя певица устроила домашнюю фотосессию и поделилась кадрами с подписчиками личного блога. На снимках Мадонна позирует в черном кружевном боди-корсете, чулках и туфлях на высоком каблуке. Перед камерой она исполнила несколько танцевальных движений. При монтаже ролика Мадонна использовала обработку с огнем, благодаря которой получился эффект "горящего" наряда.

В начале ноября Мадонна оказалась в центре скандала из-за откровенной фотосессии. Рэпер 50 Cent заявил, что певица "изображает из себя девственницу". Рэпер опубликовал скриншот поста с последним видео Мадонны в TikTok, где она смотрит в камеру и произносит слова песни Кима "Vent". Заголовок музыканта гласил, что Мадонна использует "рэп-музыку для влияния", и назвал это "жалким" и "тревожным".

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны Лурдес Леон появилась на публике в прозрачном комбинезоне.

Звёзды,Мадонна,
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