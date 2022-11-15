Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
35 минут назад

Мадонна прикрыла обнаженную грудь сумкой и смутила фанатов

Lenta.ru

Американская певица Мадонна поделилась новыми снимками в откровенном образе и смутила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мадонна прикрыла обнаженную грудь сумкой и смутила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя знаменитость разместила серию фотографий, на которых она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь сумкой люксового бренда Balenciaga из желтого скотча. На некоторых кадрах поп-исполнительницы также запечатлена в кружевном боди, перчатках в сетку и чулках черного цвета. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки и блестящее колье.

Подписчики не оценили внешний вид телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Как минимум — она странная», «Я не захожу в соцсети, чтобы посмотреть на голую Мадонну», «Ужас», «Мне стыдно за нее», «Мадонна, уймись», — высказывались фанаты.

Звёзды,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители