Альба удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа

Американская актриса Джессика Альба удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале ролика 41-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в черной майке и с чуть влажными волосами, продемонстрировав лицо без макияжа. Позади нее позировали стилист и визажист.

Затем звезда кинокартины «Город грехов» прикрыла камеру рукой и на следующем кадре показала свою внешность после преображения. Ей выровняли тон кожи, наложили румяна, оформили брови, подкрасили ресницы тушью, а также нанесли серые тени и ярко-розовую помаду. Вдобавок Альбе выпрямили и уложили волосы назад, выпустив у лица две пряди. Кроме того, на ней была другая одежда — розовое с декольте, оформленное объемными цветами.