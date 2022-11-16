Наоми Кэмпбелл показала стройную фигуру на фото в бикини

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в бикини и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

52-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха на Мальдивах. На четырех фото знаменитость позирует в раздельном купальнике белого цвета. Ее пляжный образ дополняют массивные солнцезащитные очки и золотой чокер. При этом она распустила свои волосы, уложив их в локоны.

Lenta.ru