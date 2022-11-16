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6 минут назад

52-летняя Наоми Кэмпбелл удивила фанатов стройной фигурой на фото в бикини

Lenta.ru

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в бикини и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Наоми Кэмпбелл показала стройную фигуру на фото в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

52-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха на Мальдивах. На четырех фото знаменитость позирует в раздельном купальнике белого цвета. Ее пляжный образ дополняют массивные солнцезащитные очки и золотой чокер. При этом она распустила свои волосы, уложив их в локоны.

Lenta.ru

Публикация набрала более 192 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом Кэмпбелл, отметив, что в свои годы она находится в отличной форме. «На этих кадрах Наоми дарит девушкам всех возрастов вдохновение!», «Великолепная и самая красивая женщина в мире», «Так красиво! Никакие слова не смогут описать, насколько прекрасна и стройна твоя фигура», «Черная пантера», «Королева Мальдив», — высказывались они.

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