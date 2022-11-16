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1 час назад

Бейонсе стала рекордсменом по количеству номинаций на «Грэмми»

runews24.ruиещё 2

Певица Бейонсе стала лидером этого года по количеству номинаций на музыкальной премии «Грэмми». Исполнительница представлена в девяти номинациях.

Бейонсе стала рекордсменом по количеству номинаций на «Грэмми»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Список номинантов был опубликован на сайте премии. Музыканты поборются за награды в 91 категории.

На втором месте в списке лидеров - рэпер Кендрик Ламар, музыкант находится в восьми номинациях. Тройку замыкает певица Адель, номинированная в семи.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля. В этом году в премии номинированы музыканты из России. Пианист Даниил Трифонов поборется за награду в категории "Лучшее классическое инструментальное соло". Дирижер Максим Емельянычев может стать обладателем статуэтки за классический сольный вокальный альбом. Вместе с ним в номинации представлен музыкант Кирилл Кузьмин. Он вместе с американцем Сашей Кук выпустил альбом How Do I Find You.

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