Бейонсе стала рекордсменом по количеству номинаций на «Грэмми»

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля. В этом году в премии номинированы музыканты из России. Пианист Даниил Трифонов поборется за награду в категории "Лучшее классическое инструментальное соло". Дирижер Максим Емельянычев может стать обладателем статуэтки за классический сольный вокальный альбом. Вместе с ним в номинации представлен музыкант Кирилл Кузьмин. Он вместе с американцем Сашей Кук выпустил альбом How Do I Find You.