Собчак вспомнила скандальный развод с бывшим мужем

Ксения Собчак уже три года вместе с Константином Богомоловым.
Сразу после развода с первым супругом Максимом Виторганом она вышла замуж за театрального режиссера. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Говорили даже, что Максим избил Константина. Наконец-то Ксения вспомнила свой громкий развод и рассказала, как их разрыв сказался на сыне Ксении и Максима Платоне.
По ее словам, они с Виторганом «жутко ругались» и многое писали друг о друге в социальных сетях. При этом, когда вопрос касался Платона, они оба становились другими людьми и адекватно общались по поводу ребенка.
Собчак признается, что они всегда пытались сохранить человеческие отношения ради сына, но иногда у них это не получалось. Сейчас они отлично общаются и делают все для общего ребенка.
Напомним, недавно у Ксении возникли проблемы с законом, и она даже уезжала из России в Европу. В это время с Платоном был именно Максим, который принимает активное участие в жизни ребенка и делает все, чтобы он ни в чем не нуждался.