Собчак вспомнила скандальный развод с бывшим мужем

Ксения Собчак уже три года вместе с Константином Богомоловым.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сразу после развода с первым супругом Максимом Виторганом она вышла замуж за театрального режиссера. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Говорили даже, что Максим избил Константина. Наконец-то Ксения вспомнила свой громкий развод и рассказала, как их разрыв сказался на сыне Ксении и Максима Платоне.

По ее словам, они с Виторганом «жутко ругались» и многое писали друг о друге в социальных сетях. При этом, когда вопрос касался Платона, они оба становились другими людьми и адекватно общались по поводу ребенка.

Собчак признается, что они всегда пытались сохранить человеческие отношения ради сына, но иногда у них это не получалось. Сейчас они отлично общаются и делают все для общего ребенка.