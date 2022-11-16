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35 минут назад

Собчак вспомнила скандальный развод с бывшим мужем

Popcake.tv

Ксения Собчак уже три года вместе с Константином Богомоловым.

Собчак вспомнила скандальный развод с бывшим мужем
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Сразу после развода с первым супругом Максимом Виторганом она вышла замуж за театрального режиссера. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Говорили даже, что Максим избил Константина. Наконец-то Ксения вспомнила свой громкий развод и рассказала, как их разрыв сказался на сыне Ксении и Максима Платоне.

По ее словам, они с Виторганом «жутко ругались» и многое писали друг о друге в социальных сетях. При этом, когда вопрос касался Платона, они оба становились другими людьми и адекватно общались по поводу ребенка.

Собчак признается, что они всегда пытались сохранить человеческие отношения ради сына, но иногда у них это не получалось. Сейчас они отлично общаются и делают все для общего ребенка.

Напомним, недавно у Ксении возникли проблемы с законом, и она даже уезжала из России в Европу. В это время с Платоном был именно Максим, который принимает активное участие в жизни ребенка и делает все, чтобы он ни в чем не нуждался.

Звёзды,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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