Джессика Альба показала, как выглядит без макияжа

Актриса, мама трех детей и владелица миллиардной империи «чистых» продуктов для дома разменяла пятый десяток — но определить ее возраст по лицу решительно невозможно. И консилеры с хайлайтерами тут ни при чем: Джессика не злоупотребляет макияжем и предпочитает естественные образы. Но на этот раз звезда решила подарить минуту славы своим бьюти-мастерам и сняла забавный ролик.

Фото: Super.ru Super.ru

В начале видео, которым Джессика поделилась в своем Инстаграме (запрещен в РФ), она появляется в обычной черной футболке, с влажными волосами и без капли косметики на лице. За спиной звезды — ее визажист и стилист по волосам.

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Альба закрывает камеру рукой, открывает и — спасибо монтажу — происходит чудо: изменился наряд, появилась укладка и профессиональный макияж.

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