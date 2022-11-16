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53 минуты назад

Джессика Альба показала, как выглядит без макияжа

Super.ru

Актриса, мама трех детей и владелица миллиардной империи «чистых» продуктов для дома разменяла пятый десяток — но определить ее возраст по лицу решительно невозможно. И консилеры с хайлайтерами тут ни при чем: Джессика не злоупотребляет макияжем и предпочитает естественные образы. Но на этот раз звезда решила подарить минуту славы своим бьюти-мастерам и сняла забавный ролик.

Джессика Альба показала, как выглядит без макияжа
Фото: Super.ruSuper.ru

В начале видео, которым Джессика поделилась в своем Инстаграме (запрещен в РФ), она появляется в обычной черной футболке, с влажными волосами и без капли косметики на лице. За спиной звезды — ее визажист и стилист по волосам.

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Альба закрывает камеру рукой, открывает и — спасибо монтажу — происходит чудо: изменился наряд, появилась укладка и профессиональный макияж.

Super.ru

Но куда больше, чем яркий образ, нас впечатлила часть «до»: кажется, что перед нами не 41-летняя голливудская дива, а юная студентка актерских курсов. Какая-то магия, не иначе!

Звёзды,Джессика Альба,
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