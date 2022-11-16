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1 час назад

Ева Мендес намекнула на свадьбу с Райаном Гослингом

Super.ru

«А была ли свадьба?» — вопрос, который регулярно задают поклонники одной из самых красивых кинопар. Если верить слухам, Райан Гослинг и Ева Мендес официально оформили отношения еще в 2016 году. Но церемония якобы была настолько интимной и тайной, что уже перешла в разряд мифов и легенд Голливуда.

Ева Мендес намекнула на свадьбу с Райаном Гослингом
Фото: Super.ruSuper.ru

И вот теперь, кажется, актрисе надоели домыслы о ее семейном положении, и она подала поклонникам знак: опубликовала фото с новой татуировкой. Рисунок на запястье 48-летней звезды сложно не заметить, а при желании — легко разобрать.

С одной стороны, посыл крайне однозначный: что еще может значить надпись «de gosling», если не намек на брак? В конце концов, Ева с Райаном уже 12 лет вместе, у них двое совместных детей. Да к тому же при помощи предлога de в испанском языке оформляется двойная фамилия — а значит, актриса намекает на то, что официально стала Мендес-Гослинг. А с другой... делают же люди татуировки в виде обручальных колец вместо похода в ЗАГС. Может, Еве тоже не нужен штамп в паспорте? В общем, вопросов снова больше, чем ответов. Требуем татуировку с объяснением!

Звёзды,Ева Мендес,Райан Гослинг,
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